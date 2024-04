Visite et animation au Musée de Minéralogie et de Paléontologie du Bugue Musée de Minéralogie et de Paléontologie Le Bugue, mardi 16 avril 2024.

Pendant les vacances d’avril, le Musée de Minéralogie et de Paléontologie du Bugue vous accueille pour vous faire découvrir ses collections.

Laissez-vous raconter l’histoire de la vie en Périgord à travers ses fossiles vieux de millions d’années et voyagez dans le monde entier au milieu des vitrines de minéralogie.

Les enfants pourront également s’initier aux sciences de la terre dans un espace ludique réservé bac à sable du paléontologue, carrière du minéralogiste, atelier des loupes, cabines aux ultraviolets, énigmes, atelier travaux manuels pour les plus petits.

L’entrée est gratuite pour tous. Durée 1h/1h30. EUR.

Début : 2024-04-16 10:00:00

fin : 2024-04-16 12:00:00

Musée de Minéralogie et de Paléontologie 2 rue de Paris

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lebuguemineral@gmail.com

