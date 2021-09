Chanonat Château de la batisse Chanonat, Puy-de-Dôme Visite et animation au Château de la Batisse Château de la batisse Chanonat Catégories d’évènement: Chanonat

Puy-de-Dôme

Visite et animation au Château de la Batisse Château de la batisse, 18 septembre 2021, Chanonat. Visite et animation au Château de la Batisse

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de la batisse

Découvrez le Château de La Batisse en visite libre de 10 h 30 à 18 h. (dernière entrée à 17 h) accompagné d’une animation de jeux en bois médiévaux. Pas de réservation, se présenter directement à l’accueil à l’heure de votre choix.

Tarif unique 7,50 €, gratuit pour les moins de 10 ans.

Visite libre et animation jeux en bois. Château de la batisse Le bourg route de Varennes, 63450 Chanonat Chanonat Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chanonat, Puy-de-Dôme Autres Lieu Château de la batisse Adresse Le bourg route de Varennes, 63450 Chanonat Ville Chanonat lieuville Château de la batisse Chanonat