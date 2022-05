Visite et accueil en présence de la propriétaire-jardinière Le jardin de Véga Vienne-en-Val Catégories d’évènement: Loiret

Vienne-en-val

Visite et accueil en présence de la propriétaire-jardinière Le jardin de Véga, 4 juin 2022, Vienne-en-Val. Visite et accueil en présence de la propriétaire-jardinière

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le jardin de Véga Tarifs : 5€ / Gratuit pour les moins de 16 ans. La totalité du prix est au profit de l’association “La ville est mon jardin” contribuant à fleurir les trottoirs de la commune.

A l’Orée de Sologne, déambulez dans ce jardin où se côtoient rosiers, hydrangeas, arbustes originaux, arbres, vivaces, point d’eau, potager, nichoirs et pataugeoires. Le jardin de Véga 6 Chemin du Bourg 45510 Vienne-en-Val Vienne-en-Val Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Vienne-en-val Autres Lieu Le jardin de Véga Adresse 6 Chemin du Bourg 45510 Vienne-en-Val Ville Vienne-en-Val lieuville Le jardin de Véga Vienne-en-Val Departement Loiret

Le jardin de Véga Vienne-en-Val Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vienne-en-val/

Visite et accueil en présence de la propriétaire-jardinière Le jardin de Véga 2022-06-04 was last modified: by Visite et accueil en présence de la propriétaire-jardinière Le jardin de Véga Le jardin de Véga 4 juin 2022 Le jardin de Véga Vienne-en-Val Vienne-en-val

Vienne-en-Val Loiret