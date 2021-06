Remiremont Remiremont Remiremont, Vosges VISITE ESTIVALE : RANDONNEE COMMENTEE AVEC LE CLUB VOSGIEN Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

Vosges

VISITE ESTIVALE : RANDONNEE COMMENTEE AVEC LE CLUB VOSGIEN Remiremont, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Remiremont. VISITE ESTIVALE : RANDONNEE COMMENTEE AVEC LE CLUB VOSGIEN 2021-07-12 14:00:00 – 2021-07-12 17:00:00

Remiremont Vosges Remiremont Dans le cadre des visites estivales, l’Office de Tourisme de Remiremont vous propose certains lundi (les 12, 19 & 26 juillet et 2& 9 août) une randonnée commentée avec un guide du Club Vosgien. PROGRAMMATION:

12/07 : PLOMBIERES-LES-BAINS . La fontaine Stanislas – RDV Parking du Casino à 14h00

19/07 : REMIREMONT. Le fort du Parmont – RDV Parking du Champ de Mars à 14h00

26/07 : REMIREMONT. Le Saint-Mont – RDV Parking de l’église de Saint-Etienne-Lès-Remiremont à 14h00

2/08 : PLOMBIERES-LES-BAINS . La fontaine Stanislas – RDV Parking du Casino à 14h00

9/08 : REMIREMONT. Le fort du Parmont – RDV Parking du Champ de Mars à 14h00 Randonnée de 2h00 à 3h00 sans difficulté technique.

Prévoir à boire, des bonnes chaussures et vêtements selon météo.

Tarifs : 2.00 € / enfant, 3.00 €/adultes, forfait famille 8.00 € (2 adultes + 2 enfants) remiremont@otrp.fr +33 3 29 62 23 70 https://www.tourisme-remiremont-plombieres.com/ Dans le cadre des visites estivales, l’Office de Tourisme de Remiremont vous propose certains lundi (les 12, 19 & 26 juillet et 2& 9 août) une randonnée commentée avec un guide du Club Vosgien. PROGRAMMATION:

12/07 : PLOMBIERES-LES-BAINS . La fontaine Stanislas – RDV Parking du Casino à 14h00

19/07 : REMIREMONT. Le fort du Parmont – RDV Parking du Champ de Mars à 14h00

26/07 : REMIREMONT. Le Saint-Mont – RDV Parking de l’église de Saint-Etienne-Lès-Remiremont à 14h00

2/08 : PLOMBIERES-LES-BAINS . La fontaine Stanislas – RDV Parking du Casino à 14h00

9/08 : REMIREMONT. Le fort du Parmont – RDV Parking du Champ de Mars à 14h00 Randonnée de 2h00 à 3h00 sans difficulté technique.

Prévoir à boire, des bonnes chaussures et vêtements selon météo.

Tarifs : 2.00 € / enfant, 3.00 €/adultes, forfait famille 8.00 € (2 adultes + 2 enfants) OT Remiremont

Détails Catégories d’évènement: Remiremont, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Remiremont Adresse Ville Remiremont lieuville 48.01596#6.59184