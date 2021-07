Ferrieres-en-gatinais Ferrieres Ferrières-en-Gâtinais Visite estivale : Ferrières-en-Gâtinais Ferrieres Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

du samedi 10 juillet au samedi 28 août à Ferrieres

Connaissez-vous vraiment Ferrières, ses quartiers, son abbaye, ses rues et ruelles, son centre historique et ses anecdotes aussi surprenantes les unes que les autres ? (Re) découvrez votre patrimoine le temps d’un été. Tarif : 5 € plein tarif / 2,50 € 12-18 ans / gratuit – 12ans Départ : 10h30 devant l’Office de tourisme

Voir http://www.tourisme-ferrieres-loiret.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T10:30:00 2021-07-10T12:00:00;2021-07-17T10:30:00 2021-07-17T12:00:00;2021-07-24T10:30:00 2021-07-24T12:00:00;2021-07-31T10:30:00 2021-07-31T12:00:00;2021-08-07T10:30:00 2021-08-07T12:00:00;2021-08-14T10:30:00 2021-08-14T12:00:00;2021-08-21T10:30:00 2021-08-21T12:00:00;2021-08-28T10:30:00 2021-08-28T12:00:00

