A la Première Guerre mondiale, Lens est détruite à 99%. Ecoutez l’histoire de sa reconstruction, devant les façades du centre-ville en suivant la visite essentielle “L’Art déco à Lens”. Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Lens-Liévin pour le départ de la visite. Gratuit sur réservation.

Lens-Liévin Tourisme 16 Place Jean Jaurès 62300 Lens

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

