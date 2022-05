Visite Envers du décor : Le cadre fait-il l’œuvre ? Palais des Beaux-Arts Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Visite Envers du décor : Le cadre fait-il l’œuvre ? Palais des Beaux-Arts, 19 mai 2022, Lille. Visite Envers du décor : Le cadre fait-il l’œuvre ?

Palais des Beaux-Arts, le jeudi 19 mai à 17:30

« N’importe quel objet peut être un objet d’art pour peu qu’on l’entoure d’un cadre. » Cette phrase de Boris Vian sera le fil conducteur d’une promenade insolite et thématique dans le musée. Donatienne Dujardin, chargée des collections Peintures étrangères, nous emmènera dans les galeries de peintures pour en explorer les cadres. ⚠ Nombre de places limité, pensez à réserver !

Tarif : 4 € – Gratuit pour les moins de 30 ans

Une visite insolite à l’heure où le musée ferme ses portes ! Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T17:30:00 2022-05-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Palais des Beaux-Arts Adresse Place de la République 59000 Lille Ville Lille lieuville Palais des Beaux-Arts Lille Departement Nord

Palais des Beaux-Arts Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Visite Envers du décor : Le cadre fait-il l’œuvre ? Palais des Beaux-Arts 2022-05-19 was last modified: by Visite Envers du décor : Le cadre fait-il l’œuvre ? Palais des Beaux-Arts Palais des Beaux-Arts 19 mai 2022 lille Palais des Beaux-Arts Lille

Lille Nord