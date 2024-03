VISITE Entre Focillon et le Chay Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Royan Royan, dimanche 21 avril 2024.

VISITE Entre Focillon et le Chay Venez découvrir une sélection de villas remarquables édifiées durant les décennies 1950 et 1960… Dimanche 21 avril, 14h30 Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Royan Tarifs : 6,50 €, 4,50 € / Réservation obligatoire (Places limitées)

Au fil d’une déambulation, loin de l’agitation du centre-ville, venez découvrir une sélection de villas remarquables édifiées durant les décennies 1950 et 1960.

RDV Accueil du CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès, avenue des Congrès

Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Royan Avenue des Congrès, 17200 ROYAN Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 45 »}, {« type »: « email », « value »: « animation.patrimoine@mairie-royan.fr »}]

Royan Architecture

©R. Riehl, Ville de Royan