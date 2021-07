Albi Hôtel Rochegude Albi, Tarn Visite enseignants et présentation de la saison jeunes publics Hôtel Rochegude Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Visite enseignants et présentation de la saison jeunes publics Hôtel Rochegude, 8 septembre 2021, Albi. Visite enseignants et présentation de la saison jeunes publics

Hôtel Rochegude, le mercredi 8 septembre à 17:00

Visite de l’exposition Langages tissés d’Isabel Carvalho. En présence d’Hélène Lapeyrère, responsable du service des publics au Centre d’art Le LAIT et Anna dos Santos, professeure chargée de mission pas le Rectorat. Enseignants du premier ou du second degré, cette visite spéciale s’adresse à ceux qui veulent tenter une découverte de l’art contemporain par des visites d’exposition, des ateliers plastiques, des rencontres avec les artistes, ou autres projets spécifiques auprès des jeunes publics. Ce rendez-vous peut être le début d’une série de découvertes ou d’un parcours à dessiner avec vous. Mercredi 8 septembre à 17h Centre d’art Le Lait, 28 rue Rochegude, Albi Inscription et renseignements auprès d’Hélène Lapeyrère : 06 27 40 10 86 [helene.lapeyrere@centredartlelait.com](mailto:helene.lapeyrere@centredartlelait.com)

Gratuit

Visite professionnelle réservée aux encadrants de jeunes publics Hôtel Rochegude 28 rue Rochegude, Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T17:00:00 2021-09-08T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Hôtel Rochegude Adresse 28 rue Rochegude, Albi Ville Albi lieuville Hôtel Rochegude Albi