Villeveyrac Villeveyrac Hérault, Villeveyrac VISITE- ENQUÊTE Villeveyrac Villeveyrac Catégories d’évènement: Hérault

Villeveyrac

VISITE- ENQUÊTE Villeveyrac, 1 août 2021, Villeveyrac. VISITE- ENQUÊTE 2021-08-01 – 2021-08-01

Villeveyrac Hérault Villeveyrac Menez l’enquête et percez le mystère à l’abbaye de Valmagne…! Cet été nous vous proposons un spectacle d’un autre genre…une « enquête policière » interactive ou vous serez confrontés à une énigme policière.

Tout au long de la soirée, vous devrez interroger les suspects et consulter les pièces à conviction afin de démasquer le ou les coupables. Dès votre arrivée, vous vous plongerez dans l’histoire de cette superbe abbaye cistercienne.

Une rencontre inattendue vous fera voyager dans le temps en 1575, période où les guerres de religions faisaient rage…

De dramatiques événements vous amèneront à devenir de véritables détectives… à la recherche de l’assassin du père Abbé ! Mais cette aventure vous réservera de nombreuses surprises et vous devrez élucider bien d’autres mystères… Saurez-vous relever le défi? * De 17h à 22h30

* Tarif : 20 € / personne

* Possibilité de dîner au restaurant “Ferme-Auberge” de l’abbaye (réservations conseillées au 04 67 78 13 64 ou à auberge-resa@valmagne.com)

dernière mise à jour : 2021-07-26

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Villeveyrac Autres Lieu Villeveyrac Adresse Ville Villeveyrac lieuville 43.48649#3.56182