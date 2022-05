VISITE ENQUÊTE TRÉSOR DÉROBÉ AU PRIEURÉ – PRIEURÉ DE SAINT-RÉMY-LA-VARENNE

2022-05-07 14:00:00 – 2022-05-08 EUR 4 Une légende parle d’un trésor disparu…

Découvrez l’Histoire du prieuré autour de cette légende et dénichez les indices pour trouver le coupable en équipe. Animation familiale avec tablette numérique. Venez découvrir cet atelier, proposé par le Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne, en famille ! +33 2 41 57 32 32 Une légende parle d’un trésor disparu…

