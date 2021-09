Visite-enquête : Retour vers le futur Chartres, 23 octobre 2021, Chartres.

Visite-enquête : Retour vers le futur 2021-10-23 16:00:00 – 2021-10-23 18:00:00

Chartres Eure-et-Loir Chartres8 rue de la Poissonnerie Eure-et-Loir

Nous sommes en 911 : c’est la 3e attaque de Chartres par les vikings. Pour faire partir Rollon et ses hommes, vous devez aller dans le futur (entre le 10e siècle et nos jours), pour rencontrer les grands hommes de Chartres. Chaque participant aura un livret de jeux lui permettant de découvrir quel homme il doit rencontrer. A chaque bonne réponse, il gagnera un mot écrit en runique. A la fin du parcours, il faudra déchiffrer la phrase complète pour faire partir les vikings de Chartres. Visite adaptée aux adultes et adolescents à partir de 13 ans. Livret-jeux à compléter remis en début de visite (pensez à apporter un stylo).

Aux côtés de Claire Barbier, plongez dans l’univers du Moyen Âge grâce à cette visite-enquête, à la fois ludique et historique !

billetterie@chartres-tourisme.com +33 2 37 18 26 26 https://www.chartres-tourisme.com/

C’Chartres Tourisme

