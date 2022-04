Visite-enquête / “Les coins sombres de l’Hôtel Cabu” Musée historique et archéologique, 14 mai 2022 20:00, Orléans.

Nuit des musées Visite-enquête / “Les coins sombres de l’Hôtel Cabu” Musée historique et archéologique Samedi 14 mai, 20h00 Départ à 20h pile / Places limitées

Une œuvre dérobée, un gardien ligoté… Mais que s’est-il passé ? Aidez-nous et menez l’enquête ! Visite ludique, de type jeu de piste et enquête autour des collections avec la Compagnie Les Péchus.

Installé dans l’hôtel Cabu, l’un des plus beaux monuments Renaissance de la ville, le musée abrite le trésor de Neuvy-en-Sullias, un ensemble exceptionnel de bronzes gaulois et gallo-romains.

Le musée présente également des objets et des oeuvres évoquant l’histoire de Jeanne d’Arc et celle d’Orléans à travers les enseignes, les productions d’autrefois (images populaires,dinanderie, porcelaines) et les anciennes activités industrielles, avec une salle consacrée à la marine de Loire.

http://www.orleans-metropole.fr/332/le-musee-historique-et-archeologique.htm

1 square Abbé Desnoyers 45000 Orléans 45000 Orléans Centre-Val de Loire