Visite-enquête / “Les coins sombres de l’Hôtel Cabu” Musée historique et archéologique Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Visite-enquête / “Les coins sombres de l’Hôtel Cabu” Musée historique et archéologique, 14 mai 2022, Orléans. Visite-enquête / “Les coins sombres de l’Hôtel Cabu”

Musée historique et archéologique, le samedi 14 mai à 20:00 Départ à 20h pile / Places limitées

Une œuvre dérobée, un gardien ligoté… Mais que s’est-il passé ? Aidez-nous et menez l’enquête ! Visite ludique, de type jeu de piste et enquête autour des collections avec la Compagnie Les Péchus. Musée historique et archéologique 1 square Abbé Desnoyers 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Musée historique et archéologique Adresse 1 square Abbé Desnoyers 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Musée historique et archéologique Orléans Departement Loiret

Musée historique et archéologique Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Visite-enquête / “Les coins sombres de l’Hôtel Cabu” Musée historique et archéologique 2022-05-14 was last modified: by Visite-enquête / “Les coins sombres de l’Hôtel Cabu” Musée historique et archéologique Musée historique et archéologique 14 mai 2022 Musée historique et archéologique Orléans orléans

Orléans Loiret