Visite-enquête : La quête de Frodon Chartres

Visite-enquête : La quête de Frodon Chartres, 13 avril 2022, Chartres. 8 rue de la Poissonnerie Chartres

2022-04-13 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-13 16:00:00 16:00:00

Chartres Eure-et-Loir Chartres8 rue de la Poissonnerie Eure-et-Loir 6 EUR Frodon, un jeune habitant de Chartres, va partir en pèlerinage. Pour préparer son voyage, il est allé faire quelques courses en ville hier. Seulement, il a perdu le parchemin lui indiquant la route qu’il doit prendre ! Accompagnés de Claire Barbier, guide-conférencière costumée, aidez Frodon à retrouver son parchemin en retournant aux endroits où il est passé hier. Visite en français, spécialement conseillée aux familles avec des enfants de 6 à 11 ans. Livret-jeux remis en début de visite (pensez à apporter un stylo). Aidez Frodon à retrouver son parchemin et (re)découvrez Chartres en vous amusant ! Entrez dans un univers à la fois ludique et historique en totale immersion. info@chartres-tourisme.com +33 2 37 18 26 26 https://www.chartres-tourisme.com/ Frodon, un jeune habitant de Chartres, va partir en pèlerinage. Pour préparer son voyage, il est allé faire quelques courses en ville hier. Seulement, il a perdu le parchemin lui indiquant la route qu’il doit prendre ! Accompagnés de Claire Barbier, guide-conférencière costumée, aidez Frodon à retrouver son parchemin en retournant aux endroits où il est passé hier. Visite en français, spécialement conseillée aux familles avec des enfants de 6 à 11 ans. Livret-jeux remis en début de visite (pensez à apporter un stylo). © CdL

