Chartres Chartres Chartres, Eure-et-Loir Visite-enquête : La quête de Frodon Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Eure-et-Loir

Visite-enquête : La quête de Frodon Chartres, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Chartres. Visite-enquête : La quête de Frodon 2021-07-17 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-17 16:00:00 16:00:00

Chartres Eure-et-Loir Chartres8 rue de la Poissonnerie Eure-et-Loir 6 EUR Accompagnés de Claire Barbier, guide-conférencière costumée, aidez Frodon à retrouver son parchemin en retournant aux endroits où il est passé hier. Visite spécialement conseillée aux familles avec des enfants de 6 à 10 ans. Livret-jeux remis en début de visite. Frodon, un jeune habitant de Chartres, va partir en pèlerinage. Pour préparer son voyage, il est allé faire quelques courses en ville hier. Seulement, il a perdu le parchemin lui indiquant la route qu’il doit prendre ! billetterie@chartres-tourisme.com +33 2 37 18 26 24 https://www.chartres-tourisme.com/ Frodon, un jeune habitant de Chartres, va partir en pèlerinage. Pour préparer son voyage, il est allé faire quelques courses en ville hier. Seulement, il a perdu le parchemin lui indiquant la route qu’il doit prendre ! Accompagnés de Claire Barbier, guide-conférencière costumée, aidez Frodon à retrouver son parchemin en retournant aux endroits où il est passé hier. Visite spécialement conseillée aux familles avec des enfants de 6 à 10 ans. Livret-jeux remis en début de visite. © C’Chartres Tourisme – CdL

Détails Catégories d’évènement: Chartres, Eure-et-Loir Étiquettes évènement : Autres Lieu Chartres Adresse 8 rue de la Poissonnerie Ville Chartres lieuville 48.44682#1.48925