Visite enquête « Foch et le mystère de la pétrification » Tarbes, 28 juillet 2021, Tarbes. Visite enquête « Foch et le mystère de la pétrification » 2021-07-28 10:00:00 – 2021-07-28 12:00:00 TARBES 3, Cours Gambetta

Tarbes Hautes-Pyrénées 8 8 EUR Recherchons mini enquêteurs de 9 à 12 ans pour grand mystère à élucider !

Un siècle après l’armistice de 1918, les apprentis enquêteurs doivent percer les mystères de Tarbes pour libérer le célèbre Maréchal Foch tout en s’amusant lors d’un parcours ludique et éducatif.

Sois observateur, reste attentif et trouve la formule magique pour épater tes parents ! C’est parti pour l’aventure ! LA BILLETTERIE EST OUVERTE !

-> Pour acheter vos billets en ligne : cliquez sur le lien internet

-> Pour réserver vos billets à l’Office de Tourisme : venez nous voir au 3 Cours Gambetta ! INFOS PRATIQUES

-> Limité à un adulte accompagnant par enfant

-> Réservation obligatoire

-> Chaussures de marches conseillées

-> Se présenter devant l’Office de Tourisme à l’heure précise

accueil@tarbes-tourisme.fr +33 5 62 51 30 31

