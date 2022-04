Visite enquête familiale : “L’église de Sère, libérez le seigneur de Bigorre, prisonnier des Toys” Esquièze-Sère Esquièze-Sère Catégories d’évènement: Esquièze-Sère

Hautes-Pyrénées

Visite enquête familiale : “L’église de Sère, libérez le seigneur de Bigorre, prisonnier des Toys” Esquièze-Sère, 11 août 2022, Esquièze-Sère. Visite enquête familiale : “L’église de Sère, libérez le seigneur de Bigorre, prisonnier des Toys” Église de Sère ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère

2022-08-11 – 2022-08-11 Église de Sère ESQUIEZE-SERE

Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées Inscription auprès de l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie. Avec votre guide Brigitte, observez des indices de l’histoire, la signification et la symbolique de la construction, des décors et des objets de l’église.

À vous de trouver la formule qui ouvrira la porte de sortie du Seigneur en toute quiétude ! Inscription auprès de l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie. Église de Sère ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Esquièze-Sère, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Esquièze-Sère Adresse Église de Sère ESQUIEZE-SERE Ville Esquièze-Sère lieuville Église de Sère ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère Departement Hautes-Pyrénées

Visite enquête familiale : “L’église de Sère, libérez le seigneur de Bigorre, prisonnier des Toys” Esquièze-Sère 2022-08-11 was last modified: by Visite enquête familiale : “L’église de Sère, libérez le seigneur de Bigorre, prisonnier des Toys” Esquièze-Sère Esquièze-Sère 11 août 2022 Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées