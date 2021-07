Quimper Quimper Finistère, Quimper Visite enquête en famille : Découvrez Quimper avec Maout Quimper Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Visite enquête en famille : Découvrez Quimper avec Maout 2021-07-21 – 2021-07-21

Quimper Finistère En compagnie d’un guide-conférencier et munie d’un livret-jeux, toute la famille est invitée à mener l’enquête ! Maout, un adorable petit bélier, a en effet besoin d’aide pour trouver qui a subtilisé les ustensiles nécessaires à la fabrication des délicieuses crêpes bretonnes. Partez avec lui à la rencontre de personnages hauts en couleur qui vous feront découvrir les lieux les plus remarquables de Quimper ! ♦ Rdv. Office de Tourisme, 8 rue Élie Fréron

♦ Durée 1h30

♦ Gratuit

