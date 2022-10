Visite-enquête dans les collections Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

2022-10-14 18:00:00 – 2022-10-14 19:00:00

Bouches-du-Rhne Appréhendez l’histoire économique et commerciale de l’Arles antique grâce aux indices livrés par l’archéologue arlésien David Djaoui.



Informations pratiques

> Public adulte

> Durée 1h

> Gratuit

> Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48 du lundi au vendredi de 08h à 12h et 13h à 16h.

