RDV au pied de la statue de Zadkine Rendez-vous 15 minutes avant le départ place Saint-Germain-des-Prés, au pied de la statue Prométhée d’Ossip.Zadkine.VISITES-SPECTACLES vous propose:Visite-enquête d’amour à Saint-Germain-des-PrésDécouvrez les indices d’une terrible et romantique malédiction amoureuse, entre swing, jazz et vieux manuscrits…Saint-Germain regorge de secrets… Dont une terrible et romantique malédiction amoureuse ! En effet, de génération en génération se perpétue une étrange tradition chez les femmes Leguillot. Elles trahissent toutes l’amour de leur vie ! Pourquoi Héloïse, «?guide?» à Saint-Germain, voit-elle sa mère quitter son père durant son enfance ? Pourquoi sa grand-mère, grande amie de Boris Vian, met fin à une si belle relation brutalement?? Y-a-t-il un lien entre la mort d’Eugène Delacroix et sa jeune et toujours dévouée Jenny Leguillot?? Du mouvementé XXIe siècle à l’énigmatique Moyen-Âge, en passant par les révolutions féministes muettes de la Grande Terreur et le swing dansant des 40’s, récoltez les indices, et résolvez le mystère Leguillot ! Durée : 2h00Billet famille : 2 adultes + 2 enfants de -14 ansVisite-enquête recommandée à partir de 8 ans.Lieu de rendez-vous : Départ: 4 Place Saint-Germain-Des-Près (face à l’Eglise Saint-Germain-Des-Près), 75006 PARISMétro : Saint-Germain-Des-Près (ligne 4), Mabillon (Ligne 10) VISITES-SPECTACLES PRODUCTIONS ADONIS VISITES-SPECTACLES PRODUCTIONS ADONIS

