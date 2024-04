Visite-enquête autour du Musée du Louvre Carrousel du Louvre Paris, samedi 13 avril 2024.

Visite-enquête autour du Musée du Louvre Carrousel du Louvre Paris 13 avril – 30 novembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-13 14:30

Fin : 2024-11-30 17:00

Envie d’une sortie originale à Paris ? Les traditionnelles promenades du dimanche après-midi ne vous suffisent plus, et vous n’avez plus la moindre idée d’activité insolite ? 13 avril – 30 novembre 1

Plongez au cœur de Paris avec un concept ludique qui associe l’excitation des escape games extérieurs à l’aventure de la chasse au trésor ! Nos jeux de piste Paris offrent une expérience immersive et divertissante, vous permettant d’explorer les quartiers emblématiques de la ville lumière d’une manière unique et captivante.

En vous lançant dans notre enquête policière, vous serez amenés à résoudre des énigmes intrigantes, à collecter des indices cruciaux et à démêler les mystères qui se cachent dans les rues pavées de Paris. Tout au long de votre parcours, vous découvrirez des anecdotes culturelles, des informations historiques fascinantes et des secrets bien gardés sur la ville et ses habitants.

Quoi de mieux que de partager un moment unique en famille, entre amis ou entre collègues lors d’une activité extérieure palpitante ? Pour célébrer des événements spéciaux comme un EVJF Paris ou un team building Paris, rien de tel que de se lancer dans un jeu de piste en extérieur !

Carrousel du Louvre 99 rue de Rivoli Quartier de la Madeleine Paris 75001