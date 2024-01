Visite-enquête autour du Musée du Louvre : le dernier vol de Lupin Jardin des Tuileries Paris, dimanche 17 mars 2024.

Le samedi 16 novembre 2024

de 15h00 à 17h00

Le samedi 02 novembre 2024

de 14h30 à 16h30

Le dimanche 27 octobre 2024

de 14h30 à 16h30

Le samedi 19 octobre 2024

de 14h30 à 16h30

Le samedi 05 octobre 2024

de 14h30 à 16h30

Le samedi 21 septembre 2024

de 15h00 à 17h00

Le dimanche 15 septembre 2024

de 14h30 à 16h30

Le dimanche 23 juin 2024

de 14h30 à 16h30

Le samedi 15 juin 2024

de 15h00 à 17h00

Le samedi 01 juin 2024

de 14h45 à 16h45

Le dimanche 19 mai 2024

de 14h30 à 16h30

Le samedi 04 mai 2024

de 14h45 à 16h45

Le dimanche 28 avril 2024

de 14h30 à 16h30

Le samedi 20 avril 2024

de 15h00 à 17h00

Le samedi 13 avril 2024

de 14h30 à 16h30

Le samedi 23 mars 2024

de 15h00 à 17h00

Le dimanche 17 mars 2024

de 14h30 à 16h30

.Tout public. payant

Plein : 16 € Réduit : 13,5 €

Envie d’une sortie originale à Paris ? Les traditionnelles promenades du dimanche après-midi ne vous suffisent plus, et vous n’avez plus la moindre idée d’activité insolite ? En famille, entre amis ou entre collègues – à l’occasion d’un EVJF ou d’un anniversaire par exemple ! – venez profiter d’une activité extérieure cet été : le jeu de piste en extérieur.

LE CONCEPT

A la croisée de l’escape game extérieur et de la chasse au trésor, nos jeux de pistes donnent l’opportunité parfaite d’explorer les quartiers de Paris. Partez à leurs découvertes à travers une enquête policière, parsemée d’anecdotes culturelles et d’informations historiques.

Envie d’une sortie originale à Paris ? Les traditionnelles promenades du dimanche après-midi ne vous suffisent plus, et vous n’avez plus la moindre idée d’activité insolite ? En famille, entre amis ou entre collègues – à l’occasion d’un EVJFou d’un anniversaire par exemple ! – venez profiter d’une activité extérieure : le jeu de piste en extérieur.

Jardin des Tuileries 113, rue de Rivoli 75001 Paris

Contact : https://www.quiveutpisterparis.com/jeux-de-piste/jeu_de_piste_jardin_des_tuileries/ +33638589051 victoria@quiveutpisterparis.com https://www.facebook.com/quiveutpister/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/quiveutpister/?locale=fr_FR https://www.quiveutpisterparis.com/

Quiveutpister Musée du Louvre