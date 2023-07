Visite-enquête autour du Louvre : le dernier vol de Lupin Jardin des Tuileries Paris, 15 juillet 2023, Paris.

Du samedi 15 juillet 2023 au dimanche 26 novembre 2023 :

samedi, dimanche

de 14h30 à 17h00

.Tout public. payant

Plein : 15 € Réduit : 12,5 €

Envie d’une sortie originale à Paris ? Les traditionnelles promenades du dimanche après-midi ne vous suffisent plus, et vous n’avez plus la moindre idée d’activité insolite ? En famille, entre amis ou entre collègues – à l’occasion d’un EVJF ou d’un anniversaire par exemple ! – venez profiter d’une activité extérieure cet été : le jeu de piste en extérieur.

LE CONCEPT

A la croisée de l’escape game extérieur et de la chasse au trésor, nos jeux de pistes donnent l’opportunité parfaite d’explorer les quartiers de Paris. Partez à leurs découvertes à travers une enquête policière, parsemée d’anecdotes culturelles et d’informations historiques.

L’ENQUÊTE

L’inspecteur Isidore Leblanc a la charge d’arrêter un certain Hermès Lupin, mais il n’y est jamais parvenu. Jusqu’à aujourd’hui? Enquêtez dans le jardin des Tuileries, autour du Louvre et du musée d’Orsay…

Jardin des Tuileries 113, rue de Rivoli 75001 Paris

Contact : https://www.quiveutpisterparis.com/jeux-de-piste/jeu_de_piste_jardin_des_tuileries/ +33638589051 victoria@quiveutpisterparis.com https://www.facebook.com/quiveutpister/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/quiveutpister/?locale=fr_FR https://www.quiveutpisterparis.com/jeux-de-piste/jeu_de_piste_jardin_des_tuileries/

Quiveutpister Musée du Louvre