Caen Calvados La région Normandie vous propose un toute nouvelle visite enquête théâtralisée destinée aux familles pour divertir les enfants au coeur de l’Abbaye-aux-Dames.

Cette visite se déroule comme une véritable enquête policière durant laquelle le public se transforme en détective à la recherche d’indices.

Depuis la conquête de l’Angleterre par Guillaume, les abbayes normandes s’épanouissent, devenant des foyers religieux mais aussi des centres culturels et artistiques. C’est dans ce contexte qu’une enquête doit être menée au coeur de l’Abbaye aux Dames : en effet, un légendaire objet ayant appartenu au Conquérant a disparu. À t’il pu être volé ? S’est-il perdu ? Qu’est-il devenu ?

Participative, drôle et riche d’informations historiques, cette visite théâtralisée s’adresse à un public familial.

Sur réservation au 02 31 06 98 45 ou par mail à l’adresse abbayeauxdames@normandie.fr

