Visite-enquête : A la poursuite du voleur Chartres, 30 octobre 2021, Chartres.

Visite-enquête : A la poursuite du voleur 2021-10-30 15:00:00 – 2021-10-30 16:00:00

Chartres Eure-et-Loir Chartres8 rue de la Poissonnerie Eure-et-Loir

6 EUR Familles Entrez dans un univers à la fois ludique et historique en totale immersion. Un voleur s’amuse à dérober les bourses des visiteurs dans la cathédrale. Parviendras-tu à le démasquer ? Demande des indices aux personnages représentés dans les statues et les vitraux de ce monument d’exception et riche en représentations. Visite en français, spécialement conseillée aux familles avec enfants de 6 à 12 ans. Livret-jeux à compléter remis en début de visite (pensez à apporter un stylo).

Aux côtés de Claire Barbier, découvrez ou (re)découvrez la cathédrale de Chartres en vous amusant !

boutique@chartres-tourisme.com +33 2 37 18 26 26 https://www.chartres-tourisme.com/

