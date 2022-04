Visite enfant Lancieux Lancieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lancieux Côtes d’Armor Lancieux Dans le bourg de Lancieux, découvrez l’histoire de ce village tout en relevant des petits défis à travers des activités ludiques. Arriverez-vous à percer le mystère de la sirène ? Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. Durée : 1h30 Tarifs : Enfant (4 à 10 ans – sac de jeu prêté à restituer en fin de visite) : 7 €

Adulte : 4 € Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de

Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.

