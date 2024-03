Visite-Enfant « Dino et les Fossiles », Musée d’Histoire de Figeac Musée d’Histoire, rue Victor Delbos Figeac, mercredi 10 avril 2024.

Visite-Enfant « Dino et les Fossiles », Musée d’Histoire de Figeac Musée d’Histoire, rue Victor Delbos Figeac Lot

Sais-tu qu’il y a très longtemps la mer venait jusqu’à Figeac et qu’en se retirant elle a laissé des traces ? Après son passage notre campagne a été peuplée de dinosaures…tu as du mal à le croire ?! Viens visiter le musée d’histoire où des preuves irréfutables et d’autres surprises t’attendent !

pour les 7/12 ans

sur réservation

55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:30:00

fin : 2024-04-10

Musée d’Histoire, rue Victor Delbos Musée Champollion Les Écritures du Monde

Figeac 46100 Lot Occitanie accueil1musee@ville-figeac.fr

L’événement Visite-Enfant « Dino et les Fossiles », Musée d’Histoire de Figeac Figeac a été mis à jour le 2024-02-29 par OT Figeac