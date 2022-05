Visite enfant à Saint-Briac

Visite enfant à Saint-Briac, 10 août 2022, . Visite enfant à Saint-Briac

2022-08-10 – 2022-08-10 Au cours d’une visite des petits spots emblématiques de Saint-Briac, faites un retour dans le passé afin de découvrir l’origine de la ville. Oserez-vous vous aventurer dans le passé de Saint-Briac ? Durée : 1h30 Tarifs : Enfant (4 à 10 ans – sac de jeu prêté, à restituer en fin de visite) : 7 €

Adulte & Enfant – 4 ans participant à la visite : 4 €

Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.

Un justificatif du tarif réduit ou gratuit vous sera demandé à l’entrée de la visite. Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de

Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com. Pas de réservation par téléphone ou par e-mail. Billets ni échangeables, ni remboursables. Programme susceptible d’évolution en fonction des mesures gouvernementales.

Respect des règles sanitaires en vigueur. Mercredi 10 août 2022– 10h30 – Départ : Bureau d’Information Touristique, 49 Grande Rue, 35800 Saint-Briac-sur-Mer. info@dinardemeraudetourisme.com http://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/ Au cours d’une visite des petits spots emblématiques de Saint-Briac, faites un retour dans le passé afin de découvrir l’origine de la ville. Oserez-vous vous aventurer dans le passé de Saint-Briac ? Durée : 1h30 Tarifs : Enfant (4 à 10 ans – sac de jeu prêté, à restituer en fin de visite) : 7 €

Adulte & Enfant – 4 ans participant à la visite : 4 €

Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.

Un justificatif du tarif réduit ou gratuit vous sera demandé à l’entrée de la visite. Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de

Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com. Pas de réservation par téléphone ou par e-mail. Billets ni échangeables, ni remboursables. Programme susceptible d’évolution en fonction des mesures gouvernementales.

Respect des règles sanitaires en vigueur. Mercredi 10 août 2022– 10h30 – Départ : Bureau d’Information Touristique, 49 Grande Rue, 35800 Saint-Briac-sur-Mer. dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville