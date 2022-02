Visite enfant “à ma hauteur” Saint-Priest-en-Jarez Saint-Priest-en-Jarez Catégories d’évènement: Loire

Saint-Priest-en-Jarez

Visite enfant “à ma hauteur” Saint-Priest-en-Jarez, 20 février 2022, Saint-Priest-en-Jarez. Visite enfant “à ma hauteur” Rue Fernand Léger Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Saint-Priest-en-Jarez

2022-02-20 – 2022-02-20 Rue Fernand Léger Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne

Saint-Priest-en-Jarez Loire Saint-Priest-en-Jarez Cette visite invite les enfants à regarder et à s’interroger face aux œuvres.

La visite “À ma hauteur !” spécialement conçue pour les enfants, les emmène à la découverte des œuvres. mamc@saint-etienne-metropole.fr +33 4 77 79 52 52 https://mamc.saint-etienne.fr/fr Rue Fernand Léger Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Saint-Priest-en-Jarez

dernière mise à jour : 2022-02-18 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Priest-en-Jarez Autres Lieu Saint-Priest-en-Jarez Adresse Rue Fernand Léger Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Ville Saint-Priest-en-Jarez lieuville Rue Fernand Léger Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Saint-Priest-en-Jarez Departement Loire

Saint-Priest-en-Jarez Saint-Priest-en-Jarez Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-priest-en-jarez/

Visite enfant “à ma hauteur” Saint-Priest-en-Jarez 2022-02-20 was last modified: by Visite enfant “à ma hauteur” Saint-Priest-en-Jarez Saint-Priest-en-Jarez 20 février 2022 Loire Saint-Priest-en-Jarez

Saint-Priest-en-Jarez Loire