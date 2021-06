Orgnac-l’Aven Cité de la préhistoire Ardèche, Orgnac-l'Aven Visite « en tout sens » : découvrir la Préhistoire par le toucher Cité de la préhistoire Orgnac-l’Aven Catégories d’évènement: Ardèche

Orgnac-l'Aven

Visite « en tout sens » : découvrir la Préhistoire par le toucher Cité de la préhistoire, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Orgnac-l’Aven. Visite « en tout sens » : découvrir la Préhistoire par le toucher

Cité de la préhistoire, le samedi 3 juillet à 20:30 Entrée gratuite sur inscription

La visite guidée traditionnelle est émaillée d’épisodes de découverte tactiles. Saurez-vous reconnaitre des fac-similés d’objets archéologiques présents dans le musée par le seul toucher ? Cité de la préhistoire 07150 Orgnac-l’Aven, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Orgnac-l’Aven Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Orgnac-l'Aven Étiquettes évènement : Autres Lieu Cité de la préhistoire Adresse 07150 Orgnac-l'Aven, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Orgnac-l’Aven lieuville Cité de la préhistoire Orgnac-l’Aven