Visite en soirée de la manade la Grand Ponche Manade La Grand Ponche Arles, mardi 9 avril 2024.

Visite en soirée de la manade la Grand Ponche Manade La Grand Ponche Arles Bouches-du-Rhône

Les mardis et jeudis, partez à la découverte d’une authentique manade de taureau Camargue, et terminez ce moment par un repas.

Venez partager au coeur de la Camargue sauvage un moment au cours duquel vous découvrirez le travail des chevaux et la passion des gardians pour leurs taureaux. Vous terminerez la soirée par un repas en plein air. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 18:30:00

fin : 2024-09-26

Manade La Grand Ponche – RD 36C

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ot-arles@arlestourisme.com

L’événement Visite en soirée de la manade la Grand Ponche Arles a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de Tourisme d’Arles