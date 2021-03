Visite : En selle pour Ciboure !, 11 mai 2021-11 mai 2021, Ciboure.

Visite : En selle pour Ciboure ! 2021-05-11 10:00:00 – 2021-05-11 11:30:00

Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Ne choisissez plus entre le coeur historique ou la quartier de Socoa, enfourchez votre vélo et suivez notre guide pour une visite « grand angle » de Ciboure!

En longeant la baie, découvrez tour à tour les feux d’alignements de l’architecte André Pavlovsky, les maisons du quai Ravel et le quartier de Socoa entre villégiature et fortifications marquées par le style Vauban.

RDV : 1 avenue Jean Jaurès (devant l’entrée du phare).

Réservation obligatoire auprès des Bureaux d’Accueil Touristique. Nombre de places limité.

Port du masque obligatoire dans les monuments.

Cette visite se fait au moyen des vélos personnels de chacun.

VPAH