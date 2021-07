Le Garric Le Garric Le Garric, Tarn Visite « En route vers les Laurentides » CPIE DU TARN Le Garric Le Garric Catégories d’évènement: Le Garric

Visite « En route vers les Laurentides » CPIE DU TARN Le Garric, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Le Garric. Visite « En route vers les Laurentides » CPIE DU TARN 2021-07-15 10:00:00 – 2021-07-15 12:00:00 CAP’DECOUVERTE Accueil de Cap’Découverte

Le Garric Tarn Le Garric EUR 4.5 « C’est quoi cet insecte ? », « Elle s’appelle comment cette fleur ? » autant de questions auxquelles vous pourrez répondre après votre visite autour de biodiversité à Cap’découverte. culture@capdecouverte.com +33 5 63 80 29 01 https://www.capdecouverte.com/ dernière mise à jour : 2021-07-01 par

