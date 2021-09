Bordeaux Place des Quinconces Bordeaux, Gironde Visite en relai dans Bordeaux Place des Quinconces Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### Tout Art Faire vous donne rendez-vous pour une visite spéciale : cinq lieux, cinq guides qui vous apprendront à décrypter des éléments clés du patrimoine afin d’acquérir des connaissances ! Cette année, les Journées européennes du patrimoine ont pour thème « Patrimoine pour tous ». Ça tombe bien, chez Tout Art Faire, c’est notre credo ! Pour cette occasion nous vous proposons une visite exclusive en relais : cinq lieux, cinq guides et un départ de visite toutes les vingt minutes. Nous vous apprendrons à reconnaître quelques éléments clés du patrimoine urbain qui peuvent se retrouver en d’autres lieux, à Bordeaux ou ailleurs : symboles et représentations récurrents, vocabulaire architectural, indices de transitions historiques … Vous saurez ainsi regarder, lire et comprendre votre environnement pour devenir ensuite votre propre guide ! La visite débute avec le premier intervenant au Monument aux Girondins. Il vous indiquera ensuite le lieu de rencontre de l’intervenant suivant.

Gratuit. Entrée libre. Durée totale du parcours 1h30. Départ des Quinconces toutes les vingt minutes (14h ; 14h20 ; 14h40 ; 15h ; 15h20 ; 15h40 ; 16h ; 16h20 ; 16h40).

