En partenariat avec le Frac, l’association **Street Def Records** vous propose une visite inédite en poésie de l’exposition _Memoria : récits d’une autre Histoire_. Laissez-vous guider par un slameur, un danseur et un beatboxer qui vous feront (re)découvrir une sélection d’œuvres exposées. — Sur inscription : [[reservation@frac-meca.fr](reservation@frac-meca.fr)](reservation@frac-meca.fr) Gratuit sur présentation d’un billet d’expo dans la limite des places disponibles (prendre un billet visite en caisse) tous publics à partir de 7 ans durée : 1h [Site internet](https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/evenement/visite-en-poesie/)

2021-11-19T17:00:00 2021-11-19T18:00:00

