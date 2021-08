Saint-Paul Espace d'information du public de la centrale nucléaire EDF du Tricastin Drôme, Saint-Paul Visite en plein air : centrale EDF Tricastin Espace d’information du public de la centrale nucléaire EDF du Tricastin Saint-Paul Catégories d’évènement: Drôme

Cette visite en plein air accompagnée d’un conférencier, vous permettra de comprendre le fonctionnement d’une centrale nucléaire et de découvrir les actions mises en place en faveur de la biodiversité. Devenez incollable sur la production d’électricité bas carbone ! En complément du circuit, vous pourrez profiter d’un parcours intérieur ludique pour en apprendre encore plus sur l’électricité. Circuit extérieur – durée de 2 h

Sur inscription.

Ce circuit vous amènera de façon originale et inédite à la découverte du mix énergétique. Espace d'information du public de la centrale nucléaire EDF du Tricastin Chemin des agriculteurs, 26130 Saint-Paul Trois-Châteaux, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:00:00

