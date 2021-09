Crozon Fort de Landaoudec Crozon, Finistère Visite en nocturne d’un fort de la fin du XIXe siècle Fort de Landaoudec Crozon Catégories d’évènement: Crozon

Le fort de Landaoudec sert tous les étés de base arrière au Festival du Bout du Monde, mais c’est aussi un rare représentant en Bretagne des fortifications dites « Séré de Rivières » de la fin du XIXe siècle. L’association « 1846 » propose une découverte au coucher du soleil puis à la lueur des lampes de ce petit ouvrage des années 1880 perdu au centre de la presqu’île de Crozon. _Rendez-vous devant l’entrée du fort._

Nombre de places limité. Inscription obligatoire (évènement soumis à présentation d’un passe sanitaire valide). Prévoir une lampe et de bonnes chaussures.

