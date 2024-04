Visite en musique Musée-Prieuré de Mimizan Mimizan, samedi 18 mai 2024.

Visite en musique Visites commentées à 17h, 18h, 19h et 20h. Samedi 18 mai, 17h00 Musée-Prieuré de Mimizan Entrée sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Visites commentées à 17h, 18h, 19h et 20h.

La visite sera suivie d’une intervention de l’ensemble De Caelis à l’intérieur du clocher-porche. Laissez-vous envoûter par les voix de quatre femmes et leur sonorité médiévale.

Musée-Prieuré de Mimizan Rue de l’Abbaye 40200 MIMIZAN Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 09 61 00 https://www.mimizan.fr/sport-culture/culture/musee-prieure-de-mimizan [{« type »: « phone », « value »: « 0558090061 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@mimizan.com »}] Le Musée-Prieuré de Mimizan est un lieu de découverte du territoire au travers des âges. Il met surtout en valeur le clocher-porche, dernier vestige de l’ancienne église prieurale Sainte-Marie de Mimizan. parking voitures et vélos, place PMR.

©Musée-Prieuré de Mimizan