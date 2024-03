Visite en musique Musée ornithologique Le Blanc, samedi 18 mai 2024.

Visite en musique Déambulez dans le château Naillac (Musée ornithologique labellisé Musée de France), vous laissant guider par les mélodies des ensembles de l'école de musique du Blanc. Samedi 18 mai, 18h00

Déambulez dans le château Naillac (Musée ornithologique labellisé Musée de France), vous laissant guider par les mélodies des ensembles de l’école de musique du Blanc.

Musée ornithologique Château Naillac 36300 Le Blanc Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire 02 54 37 25 20 http://www.tourisme-leblanc.fr L’écomusée vous dévoile les secrets d’un territoire d’exception. Il vous invite à découvrir et à comprendre l’histoire de la Brenne et des hommes qui l’habitent.

Les oiseaux, les collections ethnologiques et historiques témoignent de la richesse écologique du territoire et de son patrimoine. Des expositions sur les thèmes de la nature, de l’histoire et de ses habitants illustrent les trésors de la Brenne. la gare SNCF la plus proche est celle d’Argenton-sur-Creuse (ligne Paris – Limoges), située à 40 km. Il est possible de se rendre à Argenton-sur-Creuse par le bus (un arrêt est situé à 500 m du musée).

