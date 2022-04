Visite en musique du musée Musée de la batellerie et des voies navigables Conflans-Sainte-Honorine Catégories d’évènement: Conflans-Sainte-Honorine

Yvelines

Visite en musique du musée

Musée de la batellerie et des voies navigables, le samedi 14 mai à 18:00

La N**uit européenne des musées** est un moment privilégier pour visiter autrement nos lieux de culture. **Le musée de la batellerie et des voies navigables** vous propose de prendre le temps ! Le temps de flâner, Le temps d’admirer, Le temps de contempler. Entre deux interludes musicaux, le musée ouvre ses portes au public gratuitement et vous accueille toute une soirée. Laissez-vous guider au fil des notes de musique, de salle en salle afin de profiter de ce temps qui vous est offert. Un lieu emblématique où se mélange l’architecture éclectique du château Gévelot et l’histoire du transport fluvial. Un moment à partager, à savourer le temps d’une belle soirée …. (concert de harpe et de clarinette) Visite lyrique du musée Musée de la batellerie et des voies navigables 3 place Jules Gévelot 78700 Conflans Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:30:00

Lieu Musée de la batellerie et des voies navigables Adresse 3 place Jules Gévelot 78700 Conflans Sainte-Honorine Ville Conflans-Sainte-Honorine

Conflans-Sainte-Honorine Yvelines