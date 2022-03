Visite ” en musique ” de “Le Jardin du 7 ” “Le Jardin du 7”, 3 juin 2022, Mirebeau-sur-Bèze.

Visite ” en musique ” de “Le Jardin du 7 ”

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à “Le Jardin du 7”

C’est un petit jardin clos, de roses et de vivaces, niché au pied de l’église romane du village. Atmosphère de jardin de curé, vieux pommiers, potager et murets de pierres sèches. Un dédale de petits chemins serpentent entre les massifs colorés. Des portiques de roses et de clématites, une pergola ou s’entremêlent des glycines et des chèvrefeuilles et sous l’ if centenaire, des plantes géantes qui ombrent fuchsias et hortensias. **À noter** : L’entrée payante est un “Pass” valable pour les 3 jours ! Pas de réservations.

Gratuit -16 ans | 3€

Découvrez un jardin d’ambiance bucolique et luxuriante !

“Le Jardin du 7” 7 rue de l’église, 21310 Mirebeau-sur-Bèze Mirebeau-sur-Bèze Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T08:30:00 2022-06-03T20:00:00;2022-06-04T08:30:00 2022-06-04T20:00:00;2022-06-05T08:30:00 2022-06-05T20:00:00