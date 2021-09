Paris Hôtel du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Paris Visite en LSF du Quai d’Orsay, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères Hôtel du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite en LSF du Quai d’Orsay, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères Hôtel du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, 18 septembre 2021, Paris. Visite en LSF du Quai d’Orsay, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

Journées européennes du patrimoine au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ————————————————————————————– **Samedi 18 et Dimanche 19 septembre 2021** **_Accès par le 37, quai d’Orsay – entrée gratuite sur réservation_** À l’occasion des 38e Journées européennes du patrimoine, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ouvre ses portes et vous invite à venir découvrir le Quai d’Orsay. Au programme : découverte de l’action du ministère et rencontre avec les agents, visite des salons, démonstration des travaux de restauration d’art, animations musicales de la Garde républicaine… À quelques mois de la Présidence française de l’Union européenne, l’Europe est mise à l’honneur. Préparez dès maintenant votre visite guidée en LSF et réservez en ligne : un créneau horaire est dédié sur chacune des deux journées. Choisissez votre heure d’arrivée et indiquez votre nom. Vous recevrez ensuite un mail de confirmation avec votre billet à présenter à l’entrée. _Important_ : une pièce d’identité vous sera demandée. Les billets sont donc nominatifs. Merci de veiller à vous inscrire avec le nom qui figure sur votre pièce d’identité. Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères se réserve le droit de refuser l’accès à certains participants, même s’ils sont préinscrits. Les bagages, sacs à dos, bouteilles d’eau et animaux de compagnie ne sont pas autorisés. **Port du masque et passe sanitaire obligatoires**

Pièce d’identité nécessaire, les billets sont nominatifs. Les bagages, sacs à dos, bouteilles d’eau et animaux de compagnie ne sont pas autorisés. Port du masque et passe sanitaire obligatoires.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2021, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères propose des visites guidées en LSF. Hôtel du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères 37 quai d’Orsay 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Hôtel du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Adresse 37 quai d'Orsay 75007 Paris Ville Paris lieuville Hôtel du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Paris