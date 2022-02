Visite en liberté des Jardins du château des Arcis Jardins du château des Arcis, 3 juin 2022, Meslay-du-Maine.

Visite en liberté des Jardins du château des Arcis

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardins du château des Arcis

Charles de Cervon, compagnon d’Henri IV protège son château par de larges douves et un impressionnant donjon ; Au retour de la paix il dessine un parc à la mode de l’époque. Vous découvrirez les jardins Renaissance, écrin naturel des longère, granges, et fabriques construites au cours des siècles. Vous flânerez dans le jardin bouquuetier, ses broderies de buis et ses massifs de fleurs au couleurs des quatre saisons, le long des canaux, des allées ombragées, vous explorerez les rives de l’étang, l’île-labyrinthe, la roseraie et les recoins secrets du parc. Un lieu poétique, plein champ, propice à un retour dans une nature intemporelle, ordonnée et sauvage, une seconde Renaissance ! Dans l’orangerie, des panneaux avec photographies vous content la restitution des jardins. Des QR codes pour les curieux complètent les documents de visite mis à disposition (restaurations, botanique, histoire …). Une exposition de photographies sur bâches “La Route des Joyaux de la Mayenne” sera proposée, montrant une quinzaine de sites historiques mayennais. Nos jardins sont accessibles aux fauteuils roulants et aux poussettes, sauf si le terrain est détrempé: le tour de l’étang est alors difficilement réalisable.

viste adulte: 5 €, enfant de 6 à 12 ans: 3 €, parcours ludique offert.

promenade à son rythme dans les jardins Renaissance avec ses broderies de buis et ses massifs de fleurs, le long des canaux, autour de l’étang et dans l’île labyrinthe, parcours ludiques pour enfants

Jardins du château des Arcis Les Arcis, Meslay-du-Maine, Mayenne, Pays de la Loire Meslay-du-Maine Mayenne



