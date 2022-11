Visite en Langue des Signes Française : Océan Muséum d’Histoire Naturelle, 4 décembre 2022, Nantes.

2022-12-04

Horaire : 11:00 12:30

Gratuit : non 4 € pour les adultes2,5 € pour les 7-18 ans Sourds et malentendants

Le Muséum régulièrement des visites pour les sourds et malentendants. Dimanche 4 décembre 2022 de 11h à 12h30Visite guidée de l’exposition « Océan, une plongée insolite » Bien que couvrant la majeure partie de notre planète, l’océan reste encore largement méconnu. Nous vous proposons un voyage merveilleux et surprenant au cœur d’une biodiversité originale, loin du littoral et des figures familières. Après une présentation des contraintes du milieu marin et du défi que représente son exploration, nous plongerons dans une autre dimension pour découvrir la vie planctonique, et poursuivrons le périple dans les milieux extrêmes, à la rencontre de la faune singulière des grandes profondeurs. La suite du parcours sensibilise et éclaire sur les ressources insoupçonnées du milieu marin (pharmacopée, formes bio-inspirantes applicables à l’ingénierie humaine). Dans une scénographie immersive, cette exposition s’appuie sur les recherches des scientifiques et permet de mieux comprendre la vie au sein de l’océan pour mieux la protéger. Visite par Camille Ollier – doctorante au laboratoire Pélagis – La Rochelle Université. Inscriptions : paul.duclos@nantesmetropole.fr ou 02 40 41 55 05Tarifs de la visite : 4 € pour les adultes, 2,5 € pour les 7-18 ans.

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr