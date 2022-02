Visite en Langue des Signes Française (LSF) Musée de l’Hospice Comtesse Lille Catégories d’évènement: Lille

Dans le cadre de l’expo « Au Temps des Renarts », le musée de l’Hospice Comtesse propose aux visiteurs sourds et malentendants de découvrir les interventions des artistes du Collectif Renart dans la salle des malades du musée au gré d’une visite LSF. Laissez-vous porter par le geste et voyagez, le temps d’une visite, dans l’univers du Street Art. Retrouvez, au 1er étage du musée, les oeuvres d’art d’ancien qui ont inspirées les compositions grand format des graffeurs lillois. Sur réservation au 03.28.36.84.01 ou sur [mhc-reservations@mairie-lille.fr](mailto:mhc-reservations@mairie-lille.fr) Tarif : 4€ – Durée : 1h15 env. Retrouvez l’annonce vidéo de la visite : [https://youtu.be/uWyfdxOaMp0](https://youtu.be/uWyfdxOaMp0)

Le musée de l'Hospice Comtesse propose aux visiteurs sourds et malentendants, une visite guidée et interprétée en Langue des Signes Française, le samedi 26 février à 11h00.

