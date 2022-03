Visite en Langue des Signes Française Aix-en-Provence, 12 mars 2022, Aix-en-Provence.

Visite en Langue des Signes Française Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence

2022-03-12 – 2022-03-12 Place Saint Jean de Malte Musée Granet

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Ces visites en LSF (Langue des Signes Française) et en français accompagnées par une guide-interprète de l’URAPEDA PACA et une médiatrice culturelle du musée, sont conçues et réalisées pour un public individuel de déficients auditifs. Elles se déroulent sur un créneau où le musée Granet est fermé au public (en dehors des expositions estivales). Cela permet des conditions d’accueil et de visite optimales.



“Les incontournables du musée” est une visite avec un parcours transversal autour des œuvres principales des collections anciennes et modernes du musée : de l’autoportrait de Rembrandt à la Femme de Venise de Giacometti en passant par le chef- d’œuvre néoclassique d’Ingres Jupiter et Thétis, sans oublier les peintures du maître d’Aix, Paul Cezanne.

Afin de garantir à tous la découverte de ses espaces et de ses collections, le musée Granet s’engage. Des visites adaptées pour adultes mal ou non entendants sont organisées dans les collections permanentes du musée Granet

