Visite en français de la Jerash Islamique Jerash, 26 mars 2022, Sakib.

Visite en français de la Jerash Islamique

le samedi 26 mars à Jerash

Bien que la conquête arabo-musulmane du nord de la Jordanie ait longtemps été associée au déclin des villes romaines comme Jérash, l’archéologie a révélé la richesse de la vie économique et sociale de la ville au moins jusqu’au 10ème siècle. Les vestiges témoignent d’une réinvention de la trame antique et d’un essor économique. Une mosquée est érigée au cœur de la ville au début du 8ème siècle, tandis que les églises continuent à être occupées jusqu’au tremblement de terre dévastateur de 749. Cette visite, réalisée par une archéologue, traversera le site et vous emmènera sur ses principaux édifices omeyyades, construits ex nihilo comme la grande mosquée ou réoccupant des complexes monumentaux plus anciens comme l’hippodrome occupé par des ateliers de teinturiers. Cette visite unique, organisé par l’Institut Français du Proche Orient est disponible sur deux créneaux ce samedi 26 mars, de 10h à midi puis de 13h à 15h.

Sur inscription, Evénement gratuit mais les participants doivent payer l’entrée du site de Jérash

Jerash



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T12:00:00;2022-03-26T13:00:00 2022-03-26T15:00:00