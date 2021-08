Visite en famille : « Tête à Tête » Espace patrimoine – Cour de l’hôtel Colmont Fusselet, 18 septembre 2021, Chalon-sur-Saône.

Visite en famille : « Tête à Tête »

Espace patrimoine – Cour de l’hôtel Colmont Fusselet, le samedi 18 septembre à 16:00

Visites à faire en famille, enfants âgéés de 3 à 6 ans et parents ou grands parents. Nous chercherons tous ensemble ces visages de personnages qui paraissent nous observer et ces gueules d’animaux qui semblent vouloir nous parler.

Gratuit | Visites uniquement sur réservation auprès de l’Espace patrimoine au 03 85 93 15 98 entre le 7 septembre et le 17 septembre 2021 à 13h. Respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Accompagnés d’un guide et de vos enfants de 3 à 6 ans, partez à la découverte de sculptures et de ferronneries et retrouvez-vous nez à nez avec d’étonnantes figures

Espace patrimoine – Cour de l’hôtel Colmont Fusselet 5, place du Châtelet 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00