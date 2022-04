VISITE EN FAMILLE: “SUIVEZ FINETTE!” Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Catégories d’évènement: Mayenne

Sainte-Suzanne-et-Chammes

VISITE EN FAMILLE: “SUIVEZ FINETTE!” Sainte-Suzanne-et-Chammes, 26 mai 2022, Sainte-Suzanne-et-Chammes. VISITE EN FAMILLE: “SUIVEZ FINETTE!” Rue Fouquet de la Varenne Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes

2022-05-26 15:30:00 – 2022-05-26 Rue Fouquet de la Varenne Cour de la forteresse

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne Sainte-Suzanne-et-Chammes EUR 2 Pour la découverte de la forteresse en famille, prenez la direction « Moyen Âge » puis traversez le grand livre géant. Vous retrouverez Finette, la servante des lieux qui vous fera revivre son quotidien dans le château de Sainte-Suzanne. Elle a conçu pour vous toute une série d’expériences pour vous plonger dans son univers et attend de vous la capacité à se laisser surprendre… Tarif: 2 € +33 2 43 58 13 00 https://chateaudesaintesuzanne.fr/ Pour la découverte de la forteresse en famille, prenez la direction « Moyen Âge » puis traversez le grand livre géant. Vous retrouverez Finette, la servante des lieux qui vous fera revivre son quotidien dans le château de Sainte-Suzanne. Elle a conçu pour vous toute une série d’expériences pour vous plonger dans son univers et attend de vous la capacité à se laisser surprendre… Tarif: 2 € Rue Fouquet de la Varenne Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Sainte-Suzanne-et-Chammes Autres Lieu Sainte-Suzanne-et-Chammes Adresse Rue Fouquet de la Varenne Cour de la forteresse Ville Sainte-Suzanne-et-Chammes lieuville Rue Fouquet de la Varenne Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes Departement Mayenne

Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-suzanne-et-chammes/

VISITE EN FAMILLE: “SUIVEZ FINETTE!” Sainte-Suzanne-et-Chammes 2022-05-26 was last modified: by VISITE EN FAMILLE: “SUIVEZ FINETTE!” Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes 26 mai 2022 mayenne Sainte-Suzanne-et-Chammes

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne